Kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın! İtfaiye eri yaralandı

Yangın geçtiğimiz dakikalarda çıktı. 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekipleri şu anda yangını tam anlamıyla söndürebilmek ve kontrol altına alabilmek için fabrikanın dört bir yanından yangına müdahale etmeye devam ediyor. Diğer yandan da çok sayıda itfaiye ekibinin, sağlık ekibinin bölgede olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii içeride bir vardiya var mıydı? Bununla alakalı henüz bir resmi açıklama yapılmadı ama o bölgeye baktığımız zaman özellikle fabrikadan fabrikaya değişkenlik gösteren mesai saatlerinin olduğunu da söyleyebiliriz.

Foto: AA

"KİMYASAL MADDELER SİRAYET ETTİKÇE ALEVLER HIZLA BÜYÜYOR"

Bu anlamda orada önlemler de alındı. Tabii yangın Bursa'nın Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıktı. Kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan bir fabrika olduğu belirlendi. Tabii içeride diğer yandan da çok sayıda kimyasal madde bulunmasından dolayı alevler o kimyasal malzemelere sirayet ettikçe yangın daha da büyüdü ve fabrikanın içini tam anlamıyla sardı da diyebiliriz. Ekipler bu anlamda çalışmalarını biraz daha yoğunlaştırmış durumda ama ekiplerin çalışmalarını zorlayan etkenlerden birisi hiç şüphesiz yangının kimyasal malzemelere sirayet etmesi. Bu anlamda temkinli bir şekilde ekiplerin yangına müdahale ettiklerini de söyleyebiliriz. Tabii diğer yandan da çok sayıda polisin de o bölgede olduğunu söyleyelim. Güvenlik önlemleri de alındı. O bölgeye vatandaşların şu anda özellikle giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Sadece sağlık ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin bölgeye girişlerine izin veriliyor.

"YANGIN FABRİKANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU SARDI"

Fabrikanın dört bir yanı sarılmış durumda. Diğer yandan da tabii yangının büyüklüğüne baktığımız zaman o görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Şu anda gökyüzünü kaplayan o kara dumanların olduğunu da söyleyebiliriz ve Nilüfer ilçesinin özellikle bu bölümüne baktığımız zaman yani Minareliçavuş Mahallesi'nin bölümünden bazı bölümlerden yangının net bir şekilde uzaktan da görüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer yandan da tabii yanında da çeşitli ağaçların, bitkilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda ekipler alevlerin diğer tarafa geçmemesi için de önlemler aldı.

"BİTİŞİĞİNDE FABRİKALAR VAR"

Tabii bitişik nizamında bulunan fabrikaların olduğu da görülüyor. Bu anlamda alevlerin diğer fabrikalara, diğer işletmelere sirayet etmemesi için ekipler şu anda özellikle o bölümü de çevrelemiş durumda. Zor bir yangın. Neden zor bir yangın? Çünkü kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan bir fabrika olduğu belirlendi. Bu anlamda ekipler o noktaya müdahale ettikçe zaman zaman küçük patlamalar da yaşanabiliyor. Tabii bu küçük patlamalar yangının yanmayan diğer bölümlere geçmesine de neden oluyor.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın kısmen kontrol altına alındı geçtiğimiz saatlerde. Gece saatlerinde özellikle 01:30'u gösterdiğinde, işte arkamda görmüş olduğunuz bu yüzey kaplama ürünleri üreten fabrikada alevler yükseldi. Aynı zamanda içeride kimyasal maddeler bulunmasından kaynaklı alevler kısa sürede fabrikanın içini etkisi altına aldı. Tabii dış tarafına kadar alevler ilerleyemedi. Neden ilerleyemedi? Çünkü ekipler hemen buradan bir baskı yaptılar ve buradan yapılan müdahaleyle birlikte yangının dışarıya ve diğer taraftaki fabrikalara sıçraması engellendi. Şu an itibarıyla ekipler içeride çalışmaları sürdürüyor. Geçtiğimiz saat, özellikle bizim bulunmuş olduğumuz bu bölgede alevler daha şiddetliydi ki şöyle kameraman Kenan Arda da bu bölümü ekranlarınıza getiriyor. Görmüş olduğunuz fabrikanın biraz daha dış cephesine doğru alevler iyice sirayet etmişti ama burası söndürüldü. Bazı noktalarda hâlâ o alev kıvılcımlarını görebiliyoruz ama ekiplerin müdahalesiyle o kısımlar da söndürüldü. Peki yangın nasıl çıktı? Bununla alakalı aslında alevler tam anlamıyla söndürüldükten sonra itfaiye ekibinin yapacağı incelemeyle birlikte oluşturulacak raporla yangının kesin çıkış nedeni de belirlenmiş olacak.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Diğer yandan da akıllardaki soru 'İçeride çalışma var mıydı?' yönünde sorular da geliyor. Akşam vardiyası bu fabrikada vardı. Resmi olarak tabii içeride özellikle yangının çıkış esnasında bir çalışma olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı ama çok sayıda sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi. Diğer yandan da içeride çalışma yapıldığı esnada bir itfaiye personeli de bacağından yaralandı. Bacağının kısa bir alevlenmesiyle birlikte sağlık ekipleri hemen ona da olay yerinde ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Su tankerlerini görüyorsunuz. Yine Bursa İtfaiyesi'yle birlikte çeşitli ilçelerden gelen buradaki tankerleri görebiliyoruz. Her tanker buraya su taşıdı ve onlardan alınan suyla birlikte içerideki yangına müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hem organize sanayide bulunan itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle artık yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda. Çalışmalar devam ediyor, ilerleyen saatlerde yangının tam anlamıyla söndürülmesi hedefleniyor."