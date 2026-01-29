Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi devrildi:10 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 10 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi Karacaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kaza sonrası servisteki işçiler çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 10 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.