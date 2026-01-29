Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var | Valilikten açıklama
Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kazaya dair İstanbul Valiliği tarafından açıklama geldi. Valilik araçta 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunduğunu ve kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandığını bildirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; araçta 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunuyordu. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.
Ekiplerin çalışması devam ederken valilikten kazaya dair bir açıklama geldi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İçinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde devrildi. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı." denildi.