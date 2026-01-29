Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var | Valilikten açıklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

(Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; araçta 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunuyordu. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.

(Foto: DHA)

Ekiplerin çalışması devam ederken valilikten kazaya dair bir açıklama geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İçinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde devrildi. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı." denildi.