Esenler’de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı: Kaza kamerada
Esenler’de M.E. idaresindeki, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Atışalanı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştu.
FACİA ANLARI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durması ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.