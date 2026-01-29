CANLI YAYIN

Esenler’de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı: Kaza kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Esenler’de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı: Kaza kamerada

Esenler’de M.E. idaresindeki, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Atışalanı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştu.

İETT OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

FACİA ANLARI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durması ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın