Bursa'da feci kaza! Talaş yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü TIR, Hamzabey OSB bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, TIR çekici ile yoldan kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Emrah A. (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı talaş yüklü tır, Hamzabey OSB bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Devrilen tır, ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.