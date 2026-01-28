Haberler Yaşam Haberleri Tanker arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Tanker arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 15:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Diyarbakır'da tankerin arkasına takılan çocuk, hem canını hem trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.