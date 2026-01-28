CANLI YAYIN

Tanker arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Diyarbakır'da tankerin arkasına takılan çocuk, hem canını hem trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bağlar ilçesinde meydana geldi. Bir tankerin arkasına tutunan çocuk, canını riske atarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Canıyla birlikte trafiği de tehlikeye atan yolculuk anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Araca tutunarak ilerleyen çocuk, tankerle birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.

#Diyarbakır
