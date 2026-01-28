CANLI YAYIN

Sesiyle gönüllere dokunmuştu... Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sesiyle gönüllere dokunmuştu... Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı

Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden,"Hasretinle Yandı Gönlüm" eseriyle milyonların gönlünde taht kuran Seha Okuş, 97 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Halk Müziği yasa boğuldu... 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçının 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AAKaynak: AA

USTA SANATÇIYA VEDA!

Usta sanatçı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki... Ben inanıyorum ki o bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Uzun süredir tedavi gören ve son günlerinde yoğun bakımda bulunan 98 yaşındaki sanatçının vefat haberi Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

"HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM"ÜN UNUTULMAZ SESİ

İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yapan sanatçı, Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler almıştı.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" şarkılarıyla tanınan Okuş, "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendirmişti.

Kaynak: AAKaynak: AA

#Seha Okuş
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın