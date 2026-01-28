Sesiyle gönüllere dokunmuştu... Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı
Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden,"Hasretinle Yandı Gönlüm" eseriyle milyonların gönlünde taht kuran Seha Okuş, 97 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Halk Müziği yasa boğuldu... 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçının 97 yaşında hayatını kaybetti.
USTA SANATÇIYA VEDA!
Usta sanatçı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.
Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki... Ben inanıyorum ki o bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.