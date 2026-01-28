Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Alevler kontrol altına alındı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar oluştu.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6061. Sokak'taki mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB İtfaiye, 14 araç ve 63 personel müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.