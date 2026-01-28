Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Alevler kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 05:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar oluştu.