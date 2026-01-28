Kars’ta tilkinin dron ile imtihanı

Kars’ta dondurucu soğuklar altında yiyecek arayan bir tilkinin, kendisini görüntüleyen dronu fark etmesiyle yaşadığı şaşkınlık ve merak dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Gökyüzündeki yabancı cismi av sanan tilkinin dron ile imtihanı izleyenleri gülümsetti.

Kars'ta karla kaplı arazide karnını doyurmak için ava çıkan kızıl tilki, bu kez kendisini takip eden teknolojiye yakalandı. Doğa fotoğrafçısı İlkay Güven tarafından görüntülenmek istenen tilki, dronun sesini duyunca bir an duraksadı. Gökyüzünde asılı duran cihazı önce dikkatle inceledi, ardından yavaş yavaş koşmaya başladı. Dronun kendisini takip ettiğini fark eden kızıl tilki daha sonra hızlıca koşarak inine girdi.