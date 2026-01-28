İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında şoke eden görüntü!

Zeytinburnu'nda, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı ve apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.

Sümer Mahallesi 27. Sokak'ta bir binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makineleri yardımıyla yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı. Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.

Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında ortaya çıktığını belirterek, "Yan binanın duvarı olduğu için duvarsız yapmışlar ve yıkıldığında ortaya çıktı. Bizim de dairemiz açıkta kaldı. Şu an mağduruz bu durumdan. Minimum bir hafta, 10 gün sürecek bunun yapılması. Kötü bir durum, kış gününde böyle bir şeyin yaşanması. Ustalar geldi ölçü aldı bu konuda. Umarım mağduriyetimizi giderirler." diye konuştu.

Bina sakinlerinin, mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kişilerle irtibata geçerek durumu ilettikleri, bu kapsamda çalışma başlatıldığı öğrenildi.