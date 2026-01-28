CANLI YAYIN

Erzurum'da yolda baygın bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Müftü Solakzade Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi yakınlarında 20'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir kadın baygın halde yerde bulundu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın yürüdüğü sırada aniden yere düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının ellerinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kanama tespit etti. Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

