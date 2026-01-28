Bursa'da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı 3 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası her iki araçta da sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. M.B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 BNY 184 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, O.M. yönetimindeki 45 AZK 916 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan M.B., M.Y. ve O.M., itfaiye erlerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.