Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı 3 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 01:37

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası her iki araçta da sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.