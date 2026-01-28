Anne ve çocukları ölümden döndü! Trafik magandalarına gereği yapıldı

Ankara’da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklara, sağ şeritteki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol şeritten hızla gelen iki farklı taksi sürücüsünün çarpma tehlikesi oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerle ilgili yapılan inceleme sonucunda yaya önceliğini ihlal eden M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda; Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına çarpmaktan son anda kurtulan 2 taksi şoförünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımda, yolun sağ tarafında durarak anne ve çocuklarına yol veren motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülere de yer verdi. Bakan Yerlikaya, "Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, sağ taraftaki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol taraftan hızlı bir şekilde gelen 2 farklı taksi sürücüsü az kalsın çarpıyordu. Yaya önceliğini hiçe sayan M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak" ifadelerini kullandı.

'BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ'

Caydırıcı cezaların Yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte geleceğini de belirten Bakan Yerlikaya, "Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.