15 yaşındaki Fatih’in katil zanlısının telefonunda şoke eden detay: Cinayetten önce cezasını araştırmış

15 yaşındaki Fatih Acacı'nın öldürüldüğü davada yargılanan çocuğun tutukluluk halinin devamı kararı verildi. Acacı'nın yakınları adliye önünde eylem yaptı. (DHA)

'NE KADAR CEZA ALACAĞINI ÖNCEDEN İNCELEMİŞ'

Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, bir önceki celse yargılanan çocuk D.G.'nin cep telefonuna ilişkin bilirkişi incelemesi yapıldığını ifade ederek, "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış. Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı. Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" dedi.