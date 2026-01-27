Haberler Yaşam Haberleri Yola çıkacaklar dikkat! Megakentte trafik kilit yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanırken TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.