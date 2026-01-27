Çağla Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağla Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Boz'un kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu soruşturmanın son dalgasında aralarında Ümit Karan ve Çağla Boz'un da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ümit Karan "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamalarıyla tutuklandı.
EVİNDEN SENTETİK HAPLAR ÇIKMIŞTI
Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ünlü oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan Çağla Boz'un saçından ve kanından alınan örneklerin sonucu belli oldu.
Buna göre; Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR
Öte yandan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kızılcık Şerbeti ile tanınan Doğukan Güngör dahil 14 kişinin uyuşturucu test sonucu çıkmıştı.
İşte o isimler...
1.Binnur Buse Alper
2.Merve Eryiğit
3.Veysel Avcı
4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
6.Ece Cerenbeli
7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
8.Saniye Deniz
9.Lerna Elmas
10.Doğukan Güngör
11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
14.Ceyda Ersoy
NEGATİF ÇIKANLAR
Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak ve Gizem Özköroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.