Kayseri'de kuvvetli rüzgar felaketi! Kamelya 2 otomobile zarar verdi

Kayseri’de gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, kentte hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamelya yola savrulurken, iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Kayseri'de gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçe kısmındaki kamelya şiddetli rüzgara dayanamadı. Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen kamelya bahçede bulunan tellere ve park halindeki iki otomobile zarar vererek, aynı şekilde yola kondu. Bina sakinleri tarafından şaşkınlığa sebep olan olayda, kamelya başka bir yere zarar vermesin diye bağlanarak sabitlendi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti; "Rüzgarın, Güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."