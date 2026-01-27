Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da konteyner yangını! 1 kişi son itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerde mahsur kalan 1 kişi ekipler tarafından dışarı çıkarılırken, alevler kontrol altına alındı.