Hatay'da konteyner yangını! 1 kişi son itfaiye ekiplerince kurtarıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerde mahsur kalan 1 kişi ekipler tarafından dışarı çıkarılırken, alevler kontrol altına alındı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi'ndeki konteynerde çıktı. Konteynerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ KURTARILDI
Konteynerdeki bir kişi, itfaiye erlerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı, Ekiplerin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı