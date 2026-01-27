Fırat Life Style 7 sektörde kurduğu yapıyla 10 milyar dolarlık hacmi geride bıraktı

NATURA DÜNYASI: FARKLI İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENEN KONUT ÜRETİMİ
Gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyası, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden projeleriyle öne çıkıyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hayata geçirilen Natura Dünyası projeleri, geniş sosyal alanlarıyla ortak bir yaşam kültürü sunuyor.
Natura Dünyası çatısı altında geliştirilen projeler hem oturum ihtiyacına yanıt veriyor hem de yatırım amacıyla konut arayanlar için seçenek oluşturuyor. Farklı beklentilere göre şekillenen bu projeler, yatırım ve oturumu bir arada düşünenler için geniş bir alternatif alanı yaratıyor. Natura Dünyası projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, şunları söylüyor: "Bizim için önemli olan, insanların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönetiyor, verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Bu yaklaşım, yatırımcılarımızın memnuniyetini artırırken tekrar tercih edilmemizin de en önemli nedeni oluyor."
RELAX: FONKSİYONEL VE DENGELİ KONUT ÜRETİMİ
Fırat Life Style'ın portföyünde bulunan Relax markası, daha fonksiyonel planlama ve dengeli metrekare anlayışıyla konumlanıyor. Minimalist yaşamı tercih eden alıcıları hedefleyen Relax projeleri, yatırım ve oturum talebinin kesiştiği bir segmentte yer alıyor. Kompakt planlama, erişilebilir fiyatlama ve hızlı teslim yaklaşımı, bu markanın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Relax projelerinin yüksek maliyetlerden arındırılarak, doğru planlama ile hayata geçirildiğini belirten Fırat, "Relax projeleriyle daha fonksiyonel, daha ulaşılabilir ve minimalist yaşama uyumlu konutlar üretiyoruz." dedi.
"VELUX: SINIRSIZ LÜKSÜN SINIRLARINI ZORLUYORUZ
Üst segmentte konumlanan Velux markası ise, daha seçici bir hedef kitleye ve sınırlı üretim anlayışına odaklanıyor. Bodrum ve İzmir gibi lokasyon değeri yüksek bölgelerde geliştirilen Velux projeleri; mimari kalite, lokasyon avantajı ve kontrollü ölçek yaklaşımıyla ayrışıyor. Bu markayla hem yaşam hem de yatırım açısından üst segment beklentilere yanıt verilmesi hedefleniyor. Velux markasının üst segmente hitap ettiğini vurgulayan Fırat, "Velux bizim daha üst segmentte konumlanan markamız. Talebin daha seçici olduğu lokasyonlarda, sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz. Burada amaç hızlı satış değil, uzun vadeli değer üretmek." diye konuştu.
2026 YILINDA 89 MİLYAR TL'LİK YENİ YATIRIM
2026 yılı itibarıyla toplam 16 Bin 600 bağımsız bölümün inşaatına eş zamanlı olarak başlanıyor. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde. 2026 yılıyla birlikte hayata geçecek projeler, yalnızca sayılarıyla değil, ölçekleri ve sundukları yaşam kurgusuyla da öne çıkıyor.
Natura Prestij: Ticaretin Merkezinde Prestijli Yaşam
Ankara Yenimahalle'de, yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük adliye kompleksinin yakınında konumlanan Natura Prestij; 882 konut, ofis ve ticari alanlarıyla karma yaşamı buluşturuyor. Merkezi konumu ve fonksiyonel planlamasıyla hem yaşam hem yatırım için yüksek talep potansiyeline sahip.
NATURA ELİTE: ŞEHRİN MERKEZİNDE DENGELİ YAŞAM
Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde yükselen Natura Elite; 560 konut ofis ve ticari alanlarıyla kamu kurumlarına yakın, şehir hayatının temposunu dengeli bir yaşamla birleştiriyor. Hem oturum hem yatırım için cazip, planlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor.
NATURA PLATİN: MODERN KARMA YAŞAM
Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Natura Platin, 370 konut, ofis ve ticari alanlarıyla modern şehir yaşamını yeniden yorumluyor. Karma kullanım konseptiyle tasarlanan proje, prestijli lokasyonu ile öne çıkıyor.
NATURA GOLF COUNTRY: YEŞİLİN İÇİNDE GOLF SAHALARIYLA AYRICALIKLI YAŞAM
Ankara Eskişehir Yolu'nda hayata geçen Natura Golf Country; 3 Bin 100 konut ve villadan oluşan prestijli yaşam sunuyor. İçerisinde golf sahalarının da bulunduğu geniş peyzaj alanı, ile şehirden kopmadan ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sağlıyor.
NATURA GOP: ŞEHRİN TAM MERKEZİNDE, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE KOMŞU
Ankara Çankaya Gaziosmanpaşa'da konumlanan Natura GOP; 1.000 konut ve ticari alanlarıyla Atakule ve Çankaya Köşkü'ne yakın prestijli bir yaşam sunuyor. Bölgede değerini koruyan seçkin proje olarak öne çıkıyor.
NATURA BEYTEPE: HER KATTA GENİŞ YAŞAM ALANI
Ankara Beytepe'de konumlanan Natura Beytepe; 300 konut ile özellikle büyük ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan villa büyüklüğünde tek katta daire tipleri sunuyor. Ferah kat planlarıyla "katta büyük yaşam" anlayışını Beytepe'nin prestijli dokusuyla buluşturuyor.
KITA: ULUSLARARASI YARIŞMADA YENİ NESİL YAŞAM MODELİ&NBSP;
Ankara Balgat, Konya Yolu üzerinde yükselen KITA; 1.885 ofis ve ticari alanlarıyla karma kullanımın modern bir örneğini sunuyor. KITA, Ankara, İstanbul ve İtalya'dan seçkin mimarlık ofislerinin katılımıyla gerçekleştirilen, uluslararası mimarlık yarışması sonucunda, ACE Mimarlık tarafından tasarlanmış; bütüncül bir şehir projesidir. Karma kullanım ve açık ticaret konseptiyle kurgulanmış olan KITA, henüz uygulama aşamasına geçmeden 5 ayrı uluslararası ödüle layık görüldü.
KITA BEYTEPE: PRESTİJLİ BÖLGEDE PLANLI BÜYÜK YAŞAM
Ankara Beytepe'de konumlanan KITA Beytepe; 3.000 konut ve ticari alanlarıyla bölgenin prestijini artıran, geniş ve planlı bir yaşam alanı sunuyor. Sosyal donatılar, geniş yaşam alanları ve modern mimariyle hem oturum hem yatırım için güçlü bir seçenek oluşturuyor.
KITA ORAN: ŞEHRİN ZİRVESİNDE
Ankara Oran'da, 6 Bin 500 konut ve ticari alanlarla kurgulanan KITA Oran; şehrin zirvesinde, kendi içinde yaşayan devasa bir yaşam alanı sunuyor. Sosyal alanları, planlı yapısı ve kapsamlı yaşam kurgusuyla hayata geçiyor.
"BİZ KONUT SATMIYORUZ, GÜVEN VE DEĞER İNŞA EDİYORUZ"
Fırat Life Style'ın üretim ve büyüme yaklaşımında, satış süreci konut teslimiyle sınırlı kalmıyor. Teslim sonrası süreçleri yöneten kalite kontrol ve geri dönüş departmanı, projelerde ortaya çıkabilecek tüm sorunları tek merkezden ele alarak, satış sonrasında da sorumluluk üstlenen bir yapı oluşturuyor. Bu yaklaşım, hem bireysel alıcılar hem de kamu ve taahhüt projeleri tarafında güven unsurunu güçlendiren temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
Bekir Fırat, teslim sonrası sürecin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bizim için iş, konutu teslim etmekle bitmiyor. Teslim sonrası süreci yöneten ayrı bir kalite kontrol ve geri dönüş birimimiz var. Bütün yatırımcılarımız da Fırat Life Style'ın yaptığın işin arkasında durduğunu bilir. Asıl farkı da burada yaratıyoruz." şeklinde konuştu.
FIRAT LİFE STYLE HAKKINDA
Fırat Life Style, 1981 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren, çok sektörlü yapısıyla üretim, yatırım ve taahhüt alanlarında kurumsal bir organizasyon modeliyle hareket eden bir gruptur. Faaliyetlerini uzun vadeli planlama, finansal disiplin ve operasyonel süreklilik ilkeleri doğrultusunda yürüten yapı, farklı sektörlerde edindiği deneyimi entegre bir yönetim anlayışıyla bir araya getirmektedir.
Grup bünyesinde; proje geliştirme, mühendislik, finans, satın alma, kalite kontrol, teslim sonrası yönetim ve operasyon ekipleri ayrı organizasyonlar halinde yapılandırılmıştır. Bu organizasyon modeli, projelerin yalnızca üretim aşamasında değil, teslim sonrası süreçlerde de izlenmesini ve yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Risk yönetimi, maliyet kontrolü ve zamanlama disiplinleri, tüm faaliyet alanlarında merkezi bir planlama çerçevesinde ele alınmaktadır.
Fırat Life Style, faaliyet gösterdiği sektörlerde ölçekli iş yapma kabiliyeti, yüksek montanlı projeleri eş zamanlı yürütebilme kapasitesi ve kurumsal işleyişiyle öne çıkmaktadır. İnsan kaynağı yapısı; mühendislik, teknik uygulama ve saha yönetimi alanlarında uzmanlaşmış ekiplerden oluşurken, tedarik zinciri ve iş ortaklarıyla uzun vadeli ilişkiler esas alınmaktadır.
Kurumsal gelişim, sürdürülebilir büyüme ve itibar yönetimi yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Life Style, önümüzdeki dönemde de yatırım ve üretim faaliyetlerini çok sektörlü yapısı içinde dengeli biçimde büyütmeyi hedeflemektedir.
