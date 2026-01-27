Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da sis etkisini sürdürüyor

Diyarbakır'da sis etkisini sürdürüyor

Diyarbakır'da dün etkili olan yoğun sis bugün de devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte trafik yoğunluğu yaşandı.