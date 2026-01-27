CANLI YAYIN

Diyarbakır'da sis etkisini sürdürüyor

Diyarbakır'da dün etkili olan yoğun sis bugün de devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Diyarbakır, kış zorluklarını yaşamaya devam ediyor. Dün yaşanan yoğun sis bugün de etkisini sürdürerek hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı. Öte yandan dün olduğu gibi bugün de bazı uçak seferleri iptal edildi.

