Denizli'de yangında panik anlar! Mahsur kaldılar

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 18:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.