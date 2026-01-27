Denizli'de yangında panik anlar! Mahsur kaldılar
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.