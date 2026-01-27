Çankırı'da yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Çankırı'da akşam saatleri etkili olan yoğun sis trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü gözlemlenirken, trafik ekiplerinden sürücülere takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması uyarıları yapıldı.

Çankırı'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.