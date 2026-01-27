Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de modifiye araçlara ceza: 36 araç trafikten men edildi

Çanakkale'de modifiye araçlara ceza: 36 araç trafikten men edildi

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 10:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Çanakkale'de emniyet ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapılan ve abartı egzoz kullanılan 36 aracı trafikten men etti.