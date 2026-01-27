Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi davasında gelişme! Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında yeni gelişme yaşandı. Cinayetin ardından maktulün ailesini tehdit eden bir şüpheli daha Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama ile birlikte Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak'ta iki grup arasında 'yan bakma' çıkan kavgada, E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Ç. ise tutuklandı.
Cinayet sonrası Atlas Çağlayan'ın ailesini, telefonla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli bir şüpheli de Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.