Ordu'da evi yanan adam ağaca asılı halde ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan trajik olayda 67 yaşındaki Selahattin Çamyar'ın evinde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan aramalarda şok edici bir gelişme yaşandı. Çamyar'ın cansız bedeni, yanan evin 10 metre ilerisindeki bir ağaçta asılı halde bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EVİN 10 METRE İLERİSİNDE BULUNDU
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar'ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar'ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
Jandarmanın olaya ilgili soruşturması sürüyor.