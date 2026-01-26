Lübnan’dan Bodrum’a uzanan tapu labirenti! Çeteden Cumhurbaşkanı torununa dev kumpas

"İKİ KATI ÖDEME YAPARAK ALDIM" Caland'ın milyarlık arazilerine göz diken şebeke, sahte yetkilendirme kararına dayanarak Bodrum'daki bir noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri bile düzenletti.

Avukatlarının dikkati sayesinde durumdan haberdar olan Caland, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şebekeden şikâyetçi oldu.

Şebeke, sözleşmelerde bilirkişiler tarafından değeri 180 milyon dolar ( 7.7 milyar lira) olarak belirlenen araziler için satış bedelini 160 milyon lira gösterdi.

Savcılığın başlattığı soruşturmada ifade veren Caland, Kiwi Turizm isimli şirketin tek hissedarı ve tek yetkilisi olduğunu ve 25 yıl önce bu şirketi kurduğunu anlattı.

"Sözleşmelerde toplam 160 milyon lira yazmakta fakat bundan 25 sene önce bile bu arazileri iki katı ödeme yaparak ( 320 milyon lira) satın aldım.

İsmimle düzenlenen hiçbir belgeye imza atmadım ve yetki vermedim. Beni dolandırmaya çalışan şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.