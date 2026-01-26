Lübnan’dan Bodrum’a uzanan tapu labirenti! Çeteden Cumhurbaşkanı torununa dev kumpas
Lübnan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Beşara el-Huri’nin torunu Pierre Caland, Bodrum’daki paha biçilemez mirası üzerinden akılalmaz bir kumpasın hedefi oldu. 27 parselden oluşan 7.7 milyar liralık dev mülkü, sahte yönetim kurulu kararlarıyla sadece 160 milyon liraya elden çıkarmaya çalışan 'organize tapu çetesi' emniyetin titiz takibiyle deşifre edildi. Milyarlık vurgun girişimiyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adaletten kaçamadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Lübnan'ın ilk cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu işadamı ve olimpik yüzücü Pierre Caland'a ait değeri 7.7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu kumpası son anda önlendi.
Söz konusu araziler, Yalıçiftlik-Çökertme, Çukurgöl Yaylası, Kargıcak ve Kissebükü Koyu bölgelerinde yer alıyor.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Alman vatandaşı Steven S.'nin de arasında olduğu 10 kişilik şebeke, Caland'a ait Türkiye'de Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. isimli şirket adına sahte yönetim kurulu kararı oluşturdu.
Sahte karara göre Steven S. kendisini 'şirket yetkilisi' olarak gösterdi. Şebekenin bu kararı noterde onaylattığı ve ardından Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımladığı da tespit edildi.