Kar fırtınası ABD'yi felç etti! Bir otoyol tüneli girişine çığ düştü: O anlar kamerada

ABD'de etkili olan şiddetli kış koşulları, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilerken kar fırtınası ve aşırı soğuklar birçok eyalette ciddi kayıplara ve büyük aksamalara yol açtı. ABD'de bir tünel girişinde yaşanan çığ düşmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.



ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında can kaybı arttı. Hayatı durma noktasına getiren kar fırtınasında Arkansas'ta 1, Pensilvanya'da 3, New York'ta 5, Massachusetts'te 1, Tennessee'de 3, Louisiana'da 2, Kansas'ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle yaşandığı bildirildi.