Kar fırtınası ABD'yi felç etti! Bir otoyol tüneli girişine çığ düştü: O anlar kamerada
ABD’de etkili olan yoğun kar fırtınası, ülke genelinde hayatı felç etti. Aşırı soğuklar, kazalar ve fırtına nedeniyle can kaybı artarken milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi, okullar tatil edildi. Kar kalınlığının birçok eyalette rekor seviyelere ulaştığı ülkede, kış şartlarının nasıl bir felakete dönüştüğü ise bir tünel girişinde yaşanan çığ düşmesiyle gözler önüne serildi. İşte o anlar...
ABD'de etkili olan şiddetli kış koşulları, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilerken kar fırtınası ve aşırı soğuklar birçok eyalette ciddi kayıplara ve büyük aksamalara yol açtı. ABD'de bir tünel girişinde yaşanan çığ düşmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.
ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında can kaybı arttı. Hayatı durma noktasına getiren kar fırtınasında Arkansas'ta 1, Pensilvanya'da 3, New York'ta 5, Massachusetts'te 1, Tennessee'de 3, Louisiana'da 2, Kansas'ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle yaşandığı bildirildi.
Fırtına nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, 19 binden fazla uçuş ise iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya tatil edildi ya da uzaktan eğitime geçti. 12'den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.
ABD'de bir tünel girişinde çığ düşme anları ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.