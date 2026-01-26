Kağıthane'de miras cinayeti: Annelerinin cenazesinde ağabey kardeşini vurdu

Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı. İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla başından ve karnından vurdu.

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Mutlu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.