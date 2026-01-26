İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama: 1 yaralı

A HABER OLAY YERİNDE A Haber muhabiri Erşan Karaca, patlamanın meydana geldiği bölgeden detayları aktardı. Patlamanın yaşandığı dairedeki hasarın boyutuna dikkat çeken Karaca, olay yerindeki tabloyu şöyle anlattı: "İstanbul'da Ataşehir'de şu anda bulunduğumuz yerde bir binanın giriş katında patlama meydana gelmişti. Patlamanın şiddeti o kadar fazlaydı ki gerçekten şu anda gözlerime inanmak zorunda kalıyorum. Çünkü şöyle bir durum var; şu anda burada patlamanın olduğu yer mutfağın olduğu yer fakat hemen arka tarafa doğru kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le birlikte geçmek istiyorum. Hemen arka tarafı göstermek istiyorum. Patlamanın şiddetiyle evin içerisinde bulunan dört duvar da görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru parçalanmış durumda ve dışarıdaki görmüş olduğunuz bankların üzerine de aynı zamanda buradaki duvarlar tamamıyla giriş katında bulunan bu apartman dairesinin duvarları tamamıyla dışarıya çıkmış durumda patlamanın etkisiyle."

"KORKULUK DEMİRLERİ KARŞI BİNAYA FIRLADI" Patlamanın sadece daireyi değil, tüm sokağı etkilediğini belirten Erşan Karaca, çevredeki hasarı şu ifadelerle aktardı: "Patlamanın şiddeti o kadar fazlaydı ki gördüğünüz gibi hem duvar yıkıldı hem de iç tarafındaki duvarda da çatlaklar oluştu ve bir yandan da ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İstanbul burası, bulunduğumuz yer Ataşehir ilçesi ve bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi hafif şekilde yaralanırken patlamanın etkisiyle fırlayan korkuluk demirleri nedeniyle sokak üzerinde bir bina ve aynı zamanda bazı araçlar da zarar gördü."