Bayramda işlenen cinayete ağırlaştırılmış müebbet
Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan Kurban Bayramı cinayeti davasında karar çıktı. Husumetli olduğu 18 yaşındaki Enes Karagül'ü bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Süleyman Çağlayan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, olaya karışan Semih K. ve Ünal Can O. isimli sanıkları da 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 6 Haziran 2025'te Alaçam ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Süleyman Çağlayan tarafından bıçaklanan Enes Karagül, O.K.T ve S.K. (20) yaralandı. Başından yaralanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası gözaltına alınan Süleyman Çağlayan, Semih K. ve Ünal Can O. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan Süleyman Çağlayan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, Semih K. ile Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.