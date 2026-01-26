Haberler Yaşam Haberleri Bayramda işlenen cinayete ağırlaştırılmış müebbet

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan Kurban Bayramı cinayeti davasında karar çıktı. Husumetli olduğu 18 yaşındaki Enes Karagül'ü bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Süleyman Çağlayan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, olaya karışan Semih K. ve Ünal Can O. isimli sanıkları da 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.