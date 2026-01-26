Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 03:56 Son Güncelleme: 26 Ocak 2026 04:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.47'de yaşanan sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.