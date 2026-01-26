Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

Hatay'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Adana'nın Sarıçam ilçesinde beton bariyerlere çarpması sonucu devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında otoyolda Yıldırımbeyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.S. (46) idaresindeki 42 HC 737 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.