Yasak aşk kanlı bitti! Erkek arkadaşının boğazını keserek öldürdü

Korkunç olay Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki gerçekleşti. Saat 22.00 sıralarında park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde evli olan Gamze S. (38) uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Ferit M.'ye ait hafif ticari araçta bulunan Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Foto: İHA

BIÇAKLA KESİP SATIRLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu.

Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.