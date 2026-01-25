Türkiye Aynularab için 11 tır insani yardım gönderdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesinde yaşayan sivil halka yönelik kapsamlı bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda hazırlanan toplam 11 tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Gönderilen yardımlar arasında 50 ton un, battaniye, bebek bezi ve temel gıda maddeleri bulunuyor.
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.
Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.