Sivas'ta 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için aralıksız mesai yapıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun yağış sonrası il genelinde 493 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada görev yapan ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız mesai yapıyor.



Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği ifade edildi.



Öte yandan, kent genelinde 307 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.