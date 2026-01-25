Şişli'de vahşet! Çöp konteynerinde başsız ceset bulundu! Korkunç olayda 2 gözaltı
İstanbul Şişli’de dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Duatepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde parçalara ayrılmış bir kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği belirlenirken, 2 katil zanlısı yakalandı. İşte Türkiye'yi sarsan Durdona Khakimova cinayetinin tüyler ürperten detayları...
İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Saat 19.40 sıralarında, bölgede hurdacılık yapan ve kağıt toplayan Okan Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti. Durumu bildirmek için karakola giden Okan Ç., gördüklerini polise anlattı.
BİR POŞET İÇİNDE SICAK CESET GÖRDÜM
Okan Ç. polise verdiği ifadede; "Bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü" anlattı.
Polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.
ÇÖPÜN BAŞINDA VALİZLE BEKLEYEN İKİ ERKEK GÖRDÜM
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir başka görgü tanığının daha ifadesine başvuruldu.
Tanık T.Ö.S. beyanında; "Saat 19:00 sıralarında olay yeri sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada bahse konu çöp konteynırı önünde sakallı 2 erkek şahsın valiz ile beklediğini gördüğünü" söyledi.