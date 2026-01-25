Şişli'de vahşet! Çöp konteynerinde başsız ceset bulundu! Korkunç olayda 2 gözaltı

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Saat 19.40 sıralarında, bölgede hurdacılık yapan ve kağıt toplayan Okan Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti. Durumu bildirmek için karakola giden Okan Ç., gördüklerini polise anlattı.

BİR POŞET İÇİNDE SICAK CESET GÖRDÜM

Okan Ç. polise verdiği ifadede; "Bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü" anlattı.