Manisa'da korkunç olay! Oğlunu yatağında ölü buldu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Zühre Şah, birlikte yaşadığı oğlu Sezgin Şah'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri inceleme başlatırken Şah'ın cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Nurlupınar Mahallesi 344 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zühre Şah (78), birlikte yaşadığı oğlu Sezgin Şah'ı (52) yatağında hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şah'ın cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.