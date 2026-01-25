Küçükçekmece’de maç sonrası gerginlik! Öfkeli grubu polis zorlukla ayırdı

Küçükçekmece'de, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA ile Bigaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis müdahalesinin ardından taraftarlar, stat çevresinden ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA evinde Biga spor ile saat 14.00'te karşı karşıya geldi.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar atarken, olaya görevli polisler müdahale etti.

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların dağıldığı öğrenildi.