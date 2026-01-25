Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yağız Z. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (İHA)

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.