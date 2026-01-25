CANLI YAYIN

Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Konya'da kontrolden çıkan motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yağız Z. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

