Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da müstakil evde korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

Hatay'da müstakil evde korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 01:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan müstakil bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken evde maddi hasar oluştu.