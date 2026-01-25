Hatay'da müstakil evde korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan müstakil bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken evde maddi hasar oluştu.
Yangın; Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu.