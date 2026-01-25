Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 137 şişe viski ile 89 litre dökme viski ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.