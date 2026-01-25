Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem: AFAD detayları duyurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 7,82 kilometre olarak ölçüldü.