Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem: AFAD detayları duyurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 7,82 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.