Esenyurt'ta kanlı hesaplaşma! Husumetliye kurşun yağmuru
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Aziz Devrim Akpehlivan hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.
İddiaya göre, Aziz Devrim Akpehlivan (30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan Ayaz M. yanında bulunan silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz Devrim Akpehlivan'a, arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan Ayaz M.'ye isabet etti.