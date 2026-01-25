Haberler Yaşam Haberleri Düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastanelik oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir düğün salonunda, nişan merasimine katılan 46 kişi aniden fenalaşmasıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşların karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.