Düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastanelik oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir düğün salonunda, nişan merasimine katılan 46 kişi aniden fenalaşmasıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşların karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde facianın eşiğinden döndü. Olay, 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre salonda gerçekleştirilen nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.