Diyarbakır'da sis alarmı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü uçuşlar iptal edildi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda birçok uçak seferi iptal edildi. Kent merkezinde ve çevre yollarda trafik akışında önemli aksamalar yaşanırken, sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi. Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.