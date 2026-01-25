Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da sis alarmı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır'da sis alarmı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü uçuşlar iptal edildi

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 20:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda birçok uçak seferi iptal edildi. Kent merkezinde ve çevre yollarda trafik akışında önemli aksamalar yaşanırken, sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.