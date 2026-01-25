Çanakkale'de feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile çevresindeki adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle önemli bir duyuru yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle Geyikli-Bozcaada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki kuvvetli rüzgar ve fırtına ihtimali nedeniyle hem yolcu güvenliğinin hem de araç taşımacılığının risk altında olabileceğine dikkat çekildi.