Büyükçekmece'de iş yeri yangını! Müdahale sürüyor
İstanbul Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi'nde fabrikaya ait palet ve plastik kasaların bulunduğu depoda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Büyükçekmece'de iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Bölgede yaşananlara ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, yanının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktararak şunları söyledi:
"İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÇEVRE İŞ YERLERİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yoğun duman ve alevlere müdahale ederken, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri araç ve yaya trafiğini kontrollü şekilde yönlendirirken, sağlık ekipleri olası yaralanma ve dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekletildi.
ZAMANLA YARIŞ SÜRÜYOR
Yangın sırasında zaman zaman küçük patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bu durumun müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşmadı. İş yerinde maddi hasar oluştuğu tahmin edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı."