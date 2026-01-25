Büyükçekmece'de iş yeri yangını! Alevler güçlükle söndürüldü

Büyükçekmece'de iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgede yaşananlara ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, yanının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktararak şunları söyledi:

"İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.