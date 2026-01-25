CANLI YAYIN

Beypazarı'nda otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Beypazarı ilçesi Güdül Yolu üzerinde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 09 S 6501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü M.K., eşi Z.K. ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

