Başkentte feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü, eşi ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı. Kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir sürücü kaza yaptı. Saat 23.00 sıralarında Beypazarı ilçesi Güdül Yolu üzerinde M.K.'nin kullandığı 09 S 6501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu.

3 YARALI

Kazada sürücü M.K., eşi Z.K. ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.